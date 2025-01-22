車路士擒狼取新年聯賽首捷 馬度基為「截糊」致歉

車路士1個月前在英超開始走下坡，此役賽前5戰3和2負下跌出前四，踏入新年只曾在英格蘭足總盃第3圈擊敗過低組別的摩甘比。「藍戰士」這仗有從水晶宮回收的球會青訓產品杜利奧查洛巴擔正，與艾達拉比奧約鎮守後防中路，結果後者在24分鐘打開紀錄，卻在上半場補時階段因門將羅拔山齊士接球甩手，被狼隊後衛馬特杜靴迪扳平。

下半場60分鐘，車路士藉後衛古古列拿建功再度領前；5分鐘後，查洛巴迎頂角球眼看入網之際，卻被隊友前鋒馬度基龍門白界前加一頭「截糊」，而球隊卒以3：1勝出，今年聯賽開齋。馬度基賽後向查洛巴致歉，但強調攻門是前鋒應有責任。

藍戰士傳斟加拿祖

另轉會權威羅曼奴證實，車路士正斟介被曼聯領隊魯賓艾摩廉冷落的阿歷真度加拿祖，而這名阿根廷隊翼鋒的經理人亦在社交網站上載現場觀看車路士迎戰狼隊的相片，令傳聞似非空穴來風。與此同時，曼聯據報有意收購意甲球會萊切的左閘柏德烈杜古，而這名20歲丹麥國腳的身價會是2540萬鎊至2960萬鎊（約2.8億港元）；阿士東維拉則傳言拒絕韋斯咸對前鋒祖漢杜蘭的5700萬鎊（約5.4億港元）開價。此外，英超一哥利物浦今晨歐聯迎戰里爾前證實，無緣上場聯賽勝賓福特的前鋒迪亞高祖達，因肌肉受將缺陣數周。