PSG曼城歐聯背水一戰 哥迪奧拿視最後兩輪如決賽

安歷基信PSG有力連勝出線

比起在法甲聯賽順風順水，巴黎聖日耳門的歐戰成績，近年已多番令該隊球迷及班主失望。今季歐聯改為瑞士制後，該隊接連敗在強敵阿仙奴、馬德里體育會及拜仁慕尼黑腳下，而且過去6場歐聯賽事只取得6個入球。不過PSG主帥安歷基就大派定心丸，表明相信球隊有能力在最後階段點石成金，「我們在聯賽勢頭不錯，有助以最佳狀態出戰歐聯。的確球隊現時排名不理想，但我們已為連勝做好準備」。

曼城方面，經歷「黑色11、12月」後，踏入新一年總算重拾正軌，近4場賽事取得3勝1和不敗佳績。領隊哥迪奧拿賽前就揚言，球隊將視歐聯最後兩仗為兩場非勝不可的決賽，「只要餘下兩場決賽全勝，我們就必定躋身晉級。即使贏1場，我們也有很大機會取得附加賽資格」。

另外，曼城昨落實以2960萬鎊（約2.8億港元）從巴甲球會彭美拉斯購入19歲巴西籍中堅域陀利斯，合約為期4年半。

殘陣阿仙奴或輪換迎薩軍

另一方面，目前在歐聯以6戰4勝1和1負得13分，直接出線機會樂觀的阿仙奴，將在主場迎戰只得8分、有意籍名宿新帥簡拿華路首度領軍征戰歐聯的薩格勒布戴拿模。有見威廉沙列巴、布卡約沙卡等主力有傷在身，料「兵工廠」主帥阿迪達今仗或會作輪換，由積及基奧柯及史達寧等邊緣球員出任正選。