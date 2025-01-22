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體育

港足回師大球場再戰廣東爭冠 幾近原陣迎敵 戴雅諾盼延續首回合競爭力

【明報專訊】香港vs.廣東 香港大球場 晚上20：00開賽 門票正價$160(買一送一) / 特惠票$40 港台電視32台直播

中國香港足球代表隊今晚8時在香港大球場出戰第43屆省港盃次回合，與廣東隊爭奪冠軍寶座。港足上周三首回合作客遭廣東隊逼和1：1，今仗除了補選後衛賓紀文頂替因傷退隊的周子謙外，保留其餘22名原班人馬出戰。教練戴雅諾期望麾下延續上仗競爭力，爭取90分鐘內擊敗對手，重奪失落一屆的冠軍。

賓紀文補選入伍替傷退周子謙

港足首回合由史提芬彭利拿先開紀錄後，因一個具爭議12碼遭逼和1：1，未能打破連續13屆作客不勝厄運。然而港足過去3屆主場鬥廣東錄得全勝兼一球不失，因此首回合不敗回師主場無疑有利爭冠。領軍的港足青年軍教練戴雅諾表示，期望麾下可再在場上表現進取，於90分鐘內分出勝負。港足昨有理文後衛周子謙因傷未隨隊訓練，足總其後宣告他退隊，並補選昨已現身操練的中甲球隊蘇州東吳後衛賓紀文。撇除該變動，戴雅諾對能沿用首回合班底感欣慰，「廣東隊維持原有陣容，我們同樣原陣出擊的話，可讓賽事增添色彩，延續首回合的競爭環境」。

胡晉銘冀重溫6年前主場捧盃舊夢

省港盃兩回合間的周末尚有港超賽事，港足有7人日前聯賽踢足90分鐘，包括首回合戰畢全場的東方後衛亞歷斯祖和理文中場胡晉銘，後者承認賽程頻密稍有倦意，但料無礙征戰。胡晉銘曾在2019年以隊長身分，率領港足次回合主場大勝4：0、總比數5：2逆轉廣東奪冠。他稱今屆首回合作客不敗成球隊爭冠強心針，盼重溫6年前在大球場捧盃舊夢，「今屆與2019年那屆情况相似，都是一班超齡球員帶住U23小將，希望可再贏一場漂亮的仗」。

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