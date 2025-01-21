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體育

體壇快訊：港隊非洲公開賽摘1銀3銅

【明報專訊】香港柔道代表日前在摩洛哥出戰卡薩布蘭卡非洲公開賽，合共取得1銀3銅。楊諾琳在女子57公斤以下級別獲得銀牌；女子52公斤以下級別的徐淑琪、女子48公斤以下級別的何樂怡及女子青年組52公斤以下級別的劉蕙芯分別摘銅。

港將殘疾保齡賽添4金2銅

IBF殘疾人保齡球世界賽昨在啟德體育園Top Bowl上演視障組別最後一日賽事，港隊在男子TPB1+TPB2+TPB3級團體賽，由洪家龍、陳達聰和張凱童攜手奪金，另在個人全能賽共得3金2銅，在視障組別以8金3銀2銅佳績完成。

港羽女雙印尼賽3線出擊

印尼羽毛球大師賽今日展開，港隊女雙組合楊雅婷／楊霈霖首戰面對中華台北隊的陳肅諭／謝宜恩，范嘉茵／尤漫瑩惡鬥國家隊頭號種子李怡婧／羅徐敏，呂樂樂／曾曉昕與東道主組合爭入16強。

金牛新季NBL主場套票開售

全國男子籃球聯賽（NBL）新賽季將於今年6月28日至9月28日舉行。上屆贏得總冠軍的香港金牛昨開售主場季票，球隊目前提供早鳥優惠，售價分為1799元「Zone B」套票、2399元「Zone A」套票，以及最貴的2.7萬元「Courtside」套票。

梅菲桌球大師賽封王

「魔術師」梅菲昨晨在桌球大師賽承接4強打出單棒147度「滿分」餘威，在決賽四度打出單棒「破百」下，以局數10：7挫應屆世界賽冠軍基倫威爾遜，時隔10年再奪桌球三大賽冠軍。他賽後提到擔任其教練的名將艾頓，是其重拾信心的重要功臣。

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