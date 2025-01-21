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體育

錢亮拿不敵蘇尼高 澳網16強畢業

【明報專訊】澳洲網球公開賽昨續上演男、女單16強賽事，當中力爭男單衛冕的「一哥」意大利籍好手史拿及「二姐」波蘭籍的施維雅達，皆順利贏波晉級。不過今年在男單屢挫強敵，有「新張德培」之稱的應屆ATP新生代年終賽亞軍的美籍新星錢亮拿，則在16強不敵意籍球手蘇尼高出局。

錢亮拿在16強未能再次發揮其「神奇小子」本色。早前已淘汰ATP新生代年終賽冠軍祖奧方辛卡的蘇尼高，今場的第一發球得分率高達90%，其主動得分亦以58：21大幅佔優。錢亮拿雖曾在第3盤扳回一城，以總盤數1：3不敵對手。雖然今屆澳網戰至16強止步，年僅19歲的錢亮拿賽後總結仍表現得非常正面，「能夠一直過關斬將來到這裏，對我而言實在是一段難以置信的奇幻之旅。這幾星期將令我一生難忘」。

史拿施維雅達闖8強

至於現時世界排名第1的史拿，16強對丹麥球手魯尼一度在第3盤提出醫療暫停，但仍以盤數3：1擊敗對手。另一男單38歲老將蒙菲斯，則因背傷關係被迫在第4盤決定退賽，令美籍的舒爾頓得以晉級。女單16強方面，早前在資格賽落敗後有幸「頂上」退賽球員的德籍球手拉絲，以直落兩盤0：6、1：6大敗在施維雅達拍下。此外，賽事6號種子雷芭堅娜爆冷負美籍的姬絲出局，而蒙菲斯太太絲慧杜蓮娜則擊敗俄籍球手古達美杜娃。

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