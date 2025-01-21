負白禮頓吞聯賽第10敗 艾摩廉嘆遇史上最糟曼聯

三笘薰成英超日本入球王

白禮頓翼鋒三笘薰開賽5分鐘於禁區內橫傳中場恩古巴明泰打開紀錄，曼聯隊長般奴費南迪斯於23分鐘以12碼扳平。下半場60分鐘，明泰投桃報李傳中予三笘薰近門撞入，累計第15次在英超建功，趕過前李斯特城鋒將岡崎慎司，成為英超新的日本「入球王」。76分鐘，曼聯門將奧拿拿接球甩手被「海鷗」中場佐真尼奧魯達射成3：1完場，賽後，以22戰得34分排第9位。

曼聯領隊魯賓艾摩廉賽後向傳媒說：「我知道你們需要頭條。或者這是一支歷來最糟的曼聯。我是球隊的新帥，卻比前領隊（坦夏格）輸得更多。」去年11月上任執教的他迄今領軍各賽事15次5勝3和7負，勝率只約有33.3％。另被指「水貨」的曼聯鋒將安東尼馬菲奧斯盛傳會在今周內外借至貝迪斯。

熱刺敗走愛華頓 普帥成被炒大熱

同日熱刺作客以2：3敗走愛華頓，聯賽近10戰僅1勝下，以22戰續得24分排第15，而普斯迪高路更淪為下個被炒領隊大熱門，「拖肥」領隊莫耶斯則取得回巢後首勝下，賽後以20分名列第16位。另曼城憑菲爾科頓梅開二度、高華錫、謝利美杜古、艾寧夏蘭特及占士麥艾迪建功，作客6：0大破尾三的葉士域治，賽後以20戰得38分，與第5位紐卡素同分；諾定咸森林主場以3：2力克修咸頓，追至與次席阿仙奴同得44分穩列第3，落後少踢1場的一哥利物浦6分。