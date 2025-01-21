歐聯戰火重燃 全勝利物浦晉級在望 沙拿求破里爾解荒

利物浦vs.里爾 now643台 明晨04：00直播

歐聯6輪比賽上月中結束後，英超榜首利物浦亦以全勝得18分的強勢成為歐聯「一哥」，領前排第9的多蒙特6分下，明晨迎擊排第8的里爾只要多取1分，便可躋身16強。料「紅軍」將亟欲爭取全勝姿態過關，以為淘汰賽階段取得有利對賽。

里爾21仗不敗 約拿芬大衛具威脅

紅軍現6戰入13球，在入球榜僅名列第6，落後首位巴塞隆拿8球，大抵與穆罕默德沙拿只入兩球有密切關係。事實上，這名以18球領前英超射手榜的球星，已在英格蘭聯賽盃4強首回合及其後的兩場聯賽零入球和無助攻，與之前各賽事連續8仗建功或為隊友穿針引線成天淵之別，故明晨之戰誓須踢出身價，以為爭取續約造勢，但已連續21仗不敗的里爾亦非任由宰割的球隊，當中箭頭約拿芬大衛分別在法甲和歐聯獨取11球和4球，可成紅軍的心腹之患。

另據紅軍名宿科拿透露隊內3名今夏或離隊的主力中，兩人應會續約留隊。這被外間解讀為應是沙拿和中堅華基爾雲迪積克，而與皇家馬德里扯上關係的右閘阿歷山大阿諾特的他投機會最大。

同日以13分排第5的阿士東維拉將作客名列第16位的另一法甲球隊摩納哥時，新兵當耶爾馬倫因曾代表多蒙特在歐聯上陣而不能參賽，但近兩場英超建功的另一鋒將奧尼屈堅斯累計已為維拉入69球，有望在季內趕過隊史最佳射手入74球的名宿艾邦拉荷。維拉各賽事近5仗3勝2和，日前在英超作客逼和次席阿仙奴已為球員注入強心針。

巴塞征賓菲加勢缺奧莫

另外，與維拉同分的歐聯「四哥」利華古遜作客大戰以12分排第11的馬德里體會前收到壞消息，翼鋒迪哈爾於日前德甲挫慕遜加柏末段受傷，其後證實阿基里斯腱斷裂及已做手術，提早收咧。此外，以15分排次席的巴塞隆拿作客第15位的賓菲加時有鋒將丹尼爾奧莫因傷或避戰，但敵軍中場連拿度辛捷士篤定缺陣。