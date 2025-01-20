學界精英籃球開戰 衛冕協恩英華齊響頭炮

協恩在F組首擊便與沙西區亞軍林大輝合演去年決賽翻版，甫開賽利用招牌緊逼戰術頻頻施壓，半場以51：0零封對手。林大輝戰至第3節破蛋，惟難阻協恩全場錄得25次抄截下，以85：5收穫大勝。

協恩上月初在港九區D1女甲決賽不敵英華女學校，終結分區17連霸。教練陳嘉汶透露在該敗仗後，與球員進行心理建設疏導情緒。她指出球隊若要捍衛精英賽霸業，首先要打回應有風格，「過往發揮得不好，是因為未能展現協恩過去的優勢——防守、籃板和快攻；希望透過精英賽，讓球員明白這3範疇的重要性，把細節做好一點」。而英華女校在A組首戰，以59：29輕取屯門亞軍順德聯誼總會梁銶琚中學。

上屆MVP蔡浩東盼啟德獻技

男子組衛冕之師英華書院A組首戰面對沙西區亞軍陳楷，早段曾落後0：6，惟站穩陣腳後次節更打出一波12：0攻勢反先，終以60：46旗開得勝。今屆籃球精英賽4強和決賽將首次移師啟德體藝館競技場上演，上屆勇奪最有價值球員（MVP）的英華後衛蔡浩東，稱期待繼上月測試賽後，於3月再次亮相啟德，「不要說學界，就連甲一都未試過在一個如此大型場地舉行，很想踏足這個舞台，在眾多球迷面前打波，展現自己最好一面」。