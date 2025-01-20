李卓耀印度賽奪亞 不敵安賽龍飲恨 未破逾5年錦標荒

李4強反勝國手翁泓陽再闖決賽

世界排名第20位的李卓耀今屆印度賽先後淘汰世界第11的日本隊好手渡邊航貴、世界第18的法國隊球手杜馬波波夫，以及世界第9的中華台北隊名將周天成。殺入昨晨的4強後，李卓耀面對世界第21的國手翁泓陽，雖然先輸一局13：21，但及後發力下終連贏兩局21：10、21：16，局數反克2：1，連續兩屆殺入決賽。

安洗瑩退李美妙新年摘兩冠

來到昨晚的決賽，李卓耀首局初段一度領先6：2，但及後被安賽龍連取4分扳平之餘，戰至中段更被對方逐漸拉開比數，終先輸一局16：21。次局李卓耀在領先2：0後被對方打出一段6：0攻勢而陷於被動，加上多次扣殺出界錯失良機下再度被拉開比分，結果再輸一局8：21，直落兩局不敵安賽龍，無緣繼早前馬來西亞公開賽後再挫對方之餘，亦連續兩屆在印度公開賽男單屈居亞軍，未能打破個人逾5年的錦標荒；反觀安賽龍則第3次在此項賽事封王。

女單方面，韓國隊「世一」安洗瑩在決賽面對8號種子的泰國隊好手李美妙未受大考驗，最終僅花40分鐘便以直落兩局21：12、21：9擊敗對方，歷來10次交手全勝，第2次在印度賽封后，連同上周的馬來西亞公開賽，踏入2025年參戰兩項世巡賽均奪冠而回。

此外，2號種子的國家隊組合蔣振邦／魏雅欣在混雙決賽以直落兩局21：18、21：17擊敗法國隊的基昆爾／戴露，首於此項賽事登頂。至於日本隊的五十嵐有紗（舊名為東野有紗）／櫻本絢子在女雙以局數2：0擊敗韓國隊的金慧貞／孔熙容，亦是前者去年與渡邊勇大拆伙由混雙轉戰女雙後首冠。而男雙則由馬來西亞隊的吳世飛／伊祖丁奪得。