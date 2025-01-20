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體育

體壇快訊：女重港隊青年世盃摘銀

【明報專訊】港隊昨派出吳海諦、方心和黎曉瞳出戰重劍青年世界盃巴林站女子團體賽。3人於8強先以45：23輕取沙特阿拉伯隊，4強再以45：29挫哈薩克隊。決賽面對土耳其隊，港隊首局由個人賽打入8強的吳海諦打頭陣以3：1領先，惟之後被對手反超並拉開，終以35：45飲恨，收穫銀牌。

吳宇曦離東方轉戰重慶

港超球會東方昨公布，陣中18歲港足翼鋒吳宇曦正式轉會中甲重慶銅樑龍。東方表示接獲眾多報價，經多方審慎考慮後選擇重慶，轉會費不公開。此外，理文昨在港超以2：1險勝榜尾標準流浪，賽後10戰19分，以兩分反壓傑志升上第3。同日另一仗，港會主場與九龍城互交白卷。拜仁續4分領先利華古遜

拜仁慕尼黑昨晨在德甲靠中場哥列斯卡在20及62分鐘梅開二度，加上前鋒米高奧利斯39分鐘的入球，主場3：2挫禾夫斯堡續居首。利華古遜則憑科利安華迪斯貢獻2入球1助攻，主場3：1擊退慕遜加柏，各賽事締11連勝，續居次席落後拜仁4分。

令和怪物投道奇會合大谷

有「令和怪物」之稱的23歲日本棒球新星佐佐木朗希，日前落實與應屆美國職棒大聯盟（MLB）世界大賽冠軍球隊洛杉磯道奇簽訂小聯盟合約，與兩名同鄉前輩大谷翔平和山本由伸做隊友。擔任投手的佐佐木朗希，2019年以第一指名加盟日職棒球隊千葉羅德海洋，前年亦曾為日本隊贏得經典賽冠軍。

塔圖創佳績無助綠軍負鷹

波士頓塞爾特人昨在NBA常規賽縱有謝倫布朗和塔圖分別攻入24及23分，後者27歲前總得分超越「波神」米高佐敦升上聯盟史上第7位，惟「綠軍」主場戰至加時以115：119不敵亞特蘭大鷹隊。同日金州勇士有中鋒祖利蒙特格連復出3分鐘再告傷出，但仍主場以122：114擊敗吞九連敗的華盛頓巫師。

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