前世一佐高域艾卡拉斯澳網8強會師

7號種子的佐高域在今屆澳網首兩圈均要打4盤才過關，但愈戰愈勇的他在第3圈以直落3盤輕取26號種子的捷克籍球手馬查克後，昨於16強遇上另一捷克好手的24號種子利赫卡，首盤戰至第8局首度打破對方發球局後隨即保發，先贏一盤6：3；次盤他在首局再度破發，並力保優勢再贏一盤6：4。第3盤雙方拉鋸至決勝局，最終佐高域贏細分7：4，再贏一盤7：6，以直落3盤拿下勝利，8強將惡鬥同為前「世一」的卡路士艾卡拉斯。

薩維利夫湯美保羅爭闖男單4強

艾卡拉斯在同日另一場16強先贏兩盤7：5、6：1後，因15號種子的英籍球手杜聶柏因傷退賽提早過關。而世界二哥的德籍名將阿歷山大薩維利夫則以6：1、2：6、6：3、6：2，盤數3：1挫14號種子的法籍好手坎伯特，8強將鬥美籍12號種子湯美保羅。

莎芭倫卡延強勢挫俄小將

女單方面，白俄籍「世一」莎芭倫卡延續強勢，僅花1小時2分鐘便直落兩盤6：1、6：2淘汰14號種子的17歲俄羅斯籍新星米拉安祖娃，在今屆未失一盤下殺入8強，將鬥27號種子的另一俄將柏芙露珍高娃。至於3號種子的美籍星將嘉奧芙則以盤數2：1反勝非種子的瑞士籍球手賓絲，將與11號種子的西班牙籍好手巴杜莎爭入4強。