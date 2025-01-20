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體育

奇兵紐尼斯補時建兩功救利物浦 征賓福特和變贏 阿仙奴連失兩球遭維拉逼和落後6分

【明報專訊】一面力戰由和變贏，一面苦戰由贏變和。英超爭標「雙紅」利物浦及阿仙奴，今輪同遇頑強對手阻擊，結果「紅軍」昨有後備奇兵達雲紐尼斯挺身而出，在補時建兩功作客2：0擊敗賓福特；反觀「兵工廠」受傷疲影響下痛失領先兩球優勢，主場只能與阿士東維拉2：2言和。賽後利物浦拉開次席的阿仙奴6分兼少踢1場，榜首優勢進一步擴大。

對上兩場英超賽事皆失分的利物浦，此仗受制於主場威力強勁的賓福特，雖然全場射門多達37次，包括中場蘇保斯拉爾上半場勁射中楣，惟賓福特防線一直保持高水準表現下，紅軍一直得勢不得分。戰至補時1分鐘，下半場方後備上陣的達雲紐尼斯終大發神威，接應阿歷山大阿諾特右路傳中近門掃射得手，再在兩分鐘後接應哈維艾利洛傳送錦上添花鎖勝局。賽後領隊史諾大讚紐尼斯為球隊贏波英雄，並指該烏拉圭射手「為球隊付出了很多，絕不只入球這麼簡單。賽前有記者問我認為紐尼斯今個球季是否令人失望，如今我可以肯定告訴你不是」。

阿迪達認後備力量不及利物浦

利物浦靠後備神鋒扭轉乾坤，阿仙奴卻苦陷無人可用之困。有布卡約沙卡及尼華尼利等攻兵受創的兵工廠，雖然靠加比爾馬天尼利及夏維斯各建一功一度領先兩球，可是客軍維拉在60及68分鐘亦由泰利文斯及奧尼屈堅斯扳回兩城。比賽末段兵工廠換入剛傷癒的鋒線借將史達寧但表現平平，加上夏維斯88分鐘的入球又因皮球曾接觸手臂而被VAR改判無效，球隊終未能改寫失分結局。兵工廠主帥阿迪達賽後未有苛責球員，反而讚賞他們「表現令人難以置信。我為他們的努力感到非常自豪」。不過，阿帥亦承認道：「相比利物浦，我們現時的後備力量的確遠遠不及。」

車路士迎狼隊或缺彭馬

阿仙奴爭冠路接連受挫，其同城宿敵車路士亦在聯賽接連失分。「藍戰士」近5輪英超只錄得3和2負未嘗一勝，明晨主場面對下游的狼隊本屬「反底」良機。不過該隊進攻核心，目前已為球隊在英超攻入14球及交出6次助攻的高爾彭馬，由於上輪對般尼茅夫一役受傷，或未能趕及今戰上陣。若彭馬最終高掛免戰牌，而要改由表現欠穩定的祖奧菲歷斯、查頓辛祖等人出任正選，客軍以馬菲奧斯根夏為首的凌厲反擊，隨時會有機可乘。

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