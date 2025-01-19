男女4號種子費利斯柏奧莉妮第3圈齊下馬

史拿晉男單16強鬥魯尼

4號種子的27歲美國一哥費利斯昨面對世界排名最高曾列第6的38歲法籍老將蒙菲斯，首盤先贏6：3後，連輸3盤5：7、6：7（1：7）、4：6，盤數1：3反負出局，成為今屆最高種子下馬的球手。至於19號種子的俄籍名將卡查諾夫則直落3盤不敵美籍球手米捷臣，近3屆首未能殺入16強。

此外，23歲男單「世一」史拿昨面對世界第46的31歲美籍球手基朗，結果在未受太大考驗下以直落3盤6：3、6：4、6：2取勝，延續衛冕之路，16強將遇13號種子的丹麥籍星將魯尼。

女單方面，上屆曾在法網及溫布頓奪得亞軍的意籍4號種子柏奧莉妮，昨則以盤數1：2反負28號種子的烏克蘭籍好手，無緣16強。至於2號種子的波蘭籍世界二姐施維雅達僅花1小時10分鐘便直落兩盤淘汰英籍好手拉度簡露，將與德國籍球手拉絲爭入8強；6號種子的哈薩克籍星將雷芭堅娜亦輕鬆直落兩盤擊退32號種子的烏克蘭籍球手耶絲查斯卡過關。