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體育

足壇快遞：格國字母哥5.6億投PSG

【明報專訊】意甲「一哥」拿玻里球星基華拉斯基利亞昨落實轉投法甲勁旅巴黎聖日耳門（PSG），將披7號球衣，據報這名23歲格魯吉亞國腳翼鋒的轉會費達7000萬歐元（約5.6億港元），簽約至2029年。而為填捕「字母哥」空缺，ESPN披露拿玻里正求購曼聯翼鋒阿歷真度加拿祖，但5000萬歐元（約4.7億港元）的報價已被「紅魔」拒絕。

比利時易帥傳亨利赴任

比利時足總前日宣布，解僱2023年2月起執掌該國國家隊的39歲主帥泰迪斯高，其5人教練團亦一併離開。「歐洲紅魔」在泰迪斯高帶領下於去年的歐洲國家盃戰至16強負法國隊止步，在2024／25年球季的歐洲國家聯賽於A2組6戰亦只得1勝1和4負面臨降級。有傳去夏領法國隊戰巴黎奧運男足及曾任比國助教的亨利將接帥位。

法蘭克福三連勝別馬莫殊

法蘭克福昨在德甲於主場以2：0擊敗多蒙特，三連勝後穩守第3位，惟盛傳以5000萬歐元（約4.7億港元）轉會費加盟英超曼城的埃及隊25歲前鋒馬莫殊是役未入大軍，賽前獲會方確認正洽談轉會，而賽後亦亮相向球迷告別。

皇馬迎拉軍前折卡馬雲加

暫列西甲次席的皇家馬德里今晚將在主場迎戰中下游球隊拉斯彭馬斯，惟在爭取聯賽三連勝前證實22歲法國隊中場卡馬雲加，在上場西班牙盃後觸傷大腿肌肉，預計將休戰3周；另一方面，養傷逾年半的後衛阿拉巴今仗有望復出。

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