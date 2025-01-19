東方逼和傑志落後大埔5分 盧比度認衝冠是夢想 勢再簽一中堅

東方日前公布兩名新外援加盟，國援中場顧斌後備上陣；塞爾維亞籍中堅米祖域則未入名單。傑志鋒將明加索夫16分鐘左路傳中，造就馬查度的禁區內撞射先開紀錄；惟及後於26分鐘傷出，須由擔架抬離場並送院。東方戰至33分鐘藉巴科爾被出迎的傑志門將泰利絆跌博得12碼，他親自操刀扳平，半場踢成1：1。東方換邊後有門將葉鴻輝先後勇救鐘樂安和顏卓彬的頭槌攻門，最終維持以1：1和局。

東方在冬季轉會窗有港足中場余在言轉投中甲石家莊功夫，吳宇曦和亞歷斯祖亦勢北上發展。主教練盧比度賽後稱，目前不太可能談爭標，「我們不會放棄任何機會，而且沒有壓力。衝擊聯賽錦標是夢想，即實際並不太可能」。他說明白球迷有期望，但強調需考慮實際情况，「球迷當然想贏、當冠軍，但這球隊沒有大手筆增援。若聯賽只是雙循環，我可以自信的說我們會衝冠，但三循環讓事情變得複雜」。他又透露，球隊將再簽入一名中堅。

大埔險勝北區續居首

同日另一仗，榜首大埔作客北區運動場憑伊高沙托尼和陳肇鈞在41及42分鐘接連建功，以2：1挫由波比上半場補時破蛋的北區。港超今午續演兩仗，衛冕之師理文3時作客青衣運動場對陣標準流浪，港會4時半則主場迎九龍城。