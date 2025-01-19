曼聯名宿丹尼士羅離世 享年84歲 紅魔三聖告別人間

丹尼士羅家人透過曼聯公布這名一代傳奇的死訊，稱3年前證實患阿茲海默症和血管性痴呆症的丹尼士羅，經歷與病魔的一番搏鬥，現在終獲得安息。丹尼士羅家人在訃文中感謝各界支援，「感謝過去和最近為其福祉和護理作出貢獻的人。我們知道很多人支持和愛戴他，這些愛讓事情變得不同，對此不勝感激」。

曾領紅魔1968年登歐洲之巔

丹尼士羅曾在1962至73年效力曼聯，為曼聯上陣404場攻入237球，位居紅魔出場次數總排名第3位，僅次朗尼和卜比查爾頓。球員生涯司職前鋒的他曾為曼聯贏得兩次英格蘭頂級聯賽冠軍及一次英格蘭足總盃，1967／68年球季更協助球隊贏得隊史首座歐冠盃（歐聯前身）。個人榮譽方面，丹尼士羅1964年曾贏得金球獎，至今仍是唯一得獎的蘇格蘭球員。

此外，丹尼士羅球員生涯在哈特斯菲爾德出道，曾兩度效力曼聯的同市宿敵曼城，另曾轉戰意甲拖連奴一季。他在1973／74年從「紅魔」回巢「藍月」，並在聯賽煞科戰倒戈一箭定江山，令紅魔降班次級聯賽。儘管如此，他在曼聯球迷心中地位不變，更是唯一在奧脫福球場內設兩雕像的名宿。國際賽方面，丹尼士羅曾為蘇格蘭隊上陣55次射入30球，與利物浦名宿杜格利殊並列隊史入球王。

曼聯回勇迎白禮頓 艾摩廉稱起伏難免

曼聯近况回勇，近3仗先後在聯賽逼和利物浦及在英足盃互射12碼淘汰阿仙奴，上仗則憑鋒將阿密特迪亞路連中三元，以3：1反勝修咸頓。對於球隊表現反覆，去年11月才掌帥的魯賓艾摩廉在今迎白禮頓的賽前記招坦言球隊欠時間磨合，料餘下賽季難免起伏，「在今季完結前的過程會有點像過山車。我們一路訓練的同時，還要兼顧英足盃和歐霸。表現會有好有壞，但仍必須嘗試爭勝」。另外，曼聯名宿兼前帥蘇斯克查昨落實接掌土超球會比錫達斯，簽約1年半。

至於日前與頭號射手艾寧夏蘭特續長約至2034年的曼城，明晨作客鬥葉士域治。近5輪不勝的熱刺作客愛華頓，「拖肥」回巢主帥莫耶斯上周四首擊負阿士東維拉後今仗續爭開齋。