體壇快訊：港五人女足鎖亞盃席

【明報專訊】中國香港女子五人足球代表隊昨在印尼出戰女子五人足球亞洲盃外圍賽B組次仗，憑張煒琪梅開二度，加上蘇鎧霖和韋婉婷建功，以4：0大勝吉爾吉斯隊，收穫兩連勝後提前鎖定決賽周席位。此外，港超今上演兩仗，榜首大埔下午3時作客北區；昨宣布國援中場顧斌加盟的次席球隊東方，傍晚6時則在旺角大球場迎戰傑志。
殘疾保齡世賽啟德開打
IBF殘疾人保齡球世界賽今起一連7日在啟德零售館Top Bowl保齡球館展開，賽會昨先辦開幕禮，歡迎來自18個國家及地區近190名選手，東道主港隊共22名運動員參賽。賽事設7組，首日先進行3個視障組別的賽事。
李卓耀印度賽晉4強
港隊星將李卓耀昨於印度羽毛球公開賽男單8強，以局數2：0淘汰中華台北隊名將周天成，4強對國家隊的翁泓陽，但隊友楊雅婷／楊霈霖在女雙8強以0：2負國家隊組合李怡婧／羅徐敏。另國家隊女單選手的韓悅及王祉怡則分別因不敵泰國的李美妙，以及在次局因傷退賽，齊在8強「畢業」。
雷霆挫騎士復仇
NBA常規賽昨再演東、西岸一哥大戰，9日前敗走克里夫蘭騎士的奧克拉荷馬雷霆回師主場，藉星將基傑奧斯阿歷山大（SGA）攻入全場最高的40分領銜贏134：114復仇，雷霆四連勝後令兩軍戰畢40場常規賽成績同為34勝6負。