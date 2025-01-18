體壇快訊：港五人女足鎖亞盃席

殘疾保齡世賽啟德開打

IBF殘疾人保齡球世界賽今起一連7日在啟德零售館Top Bowl保齡球館展開，賽會昨先辦開幕禮，歡迎來自18個國家及地區近190名選手，東道主港隊共22名運動員參賽。賽事設7組，首日先進行3個視障組別的賽事。

李卓耀印度賽晉4強

港隊星將李卓耀昨於印度羽毛球公開賽男單8強，以局數2：0淘汰中華台北隊名將周天成，4強對國家隊的翁泓陽，但隊友楊雅婷／楊霈霖在女雙8強以0：2負國家隊組合李怡婧／羅徐敏。另國家隊女單選手的韓悅及王祉怡則分別因不敵泰國的李美妙，以及在次局因傷退賽，齊在8強「畢業」。

雷霆挫騎士復仇

NBA常規賽昨再演東、西岸一哥大戰，9日前敗走克里夫蘭騎士的奧克拉荷馬雷霆回師主場，藉星將基傑奧斯阿歷山大（SGA）攻入全場最高的40分領銜贏134：114復仇，雷霆四連勝後令兩軍戰畢40場常規賽成績同為34勝6負。