利物浦征賓福特爭新年首勝 阿密特12分鐘戴帽 曼聯反勝修咸頓

【明報專訊】英超今晚起上演5場比賽，其中榜首利物浦作客賓福特勢爭取新年聯賽響頭炮，次席阿仙奴則期望在主場擊退由倒戈主帥艾馬利領軍的阿士東維拉取兩連勝。另曼聯藉翼鋒阿密特迪亞路昨末段12分鐘內「戴帽」，領曼聯主場以3：1反勝包尾的修咸頓升上第12位。
利物浦去年氣勢如虹，踏入2025年卻判若兩隊，國內三大賽事僅在英格蘭足總盃主場大勝弱旅阿克寧頓，聯賽盃4強首回合則敗走熱刺，英超則連和曼聯和諾定咸森林，今征續陣容天殘地缺的中游球隊賓福特，料凱旋機會頗高。「紅軍」此役續有唯一傷兵守將祖高美斯缺陣，達雲紐尼斯則停賽後復出，讓前線有更多選擇，另據報森美卡斯或會取代安德魯羅拔臣擔任左閘。
阿仙奴續坐鎮主場 迎艾馬利領維拉倒戈
阿仙奴周中在英超北倫敦打吡戰主場挫熱刺，為之前國內兩項盃賽連敗止頹，明晨聯賽續在主場戰阿士東維拉時，誓繼首循環勝出後，爭取雙殺敵軍，為上季被對方雙殺復仇。惟敵帥艾馬利近3季聯賽倒戈「兵工廠」4次2勝2負，並有新兵鋒將當耶爾馬倫可以候命。
曼聯迎戰修咸頓方面，主隊中場文路爾烏加迪於43分鐘擺烏龍。下半場59分鐘，曼聯後備上陣翼鋒鋒安東尼馬菲奧斯離門兩碼剷射「撻Q」變「回傳」敵軍門將蘭斯達爾，錯失扳平黃金機會。阿密特迪亞路及後在82和90分鐘於右路梅開二度反超前，更在補時4分鐘偷去敵衛皮球射入空門，令修咸頓反負1：3，曼聯則避過自1934年後首次在聯賽主場四連敗。
艾摩廉拒過度讚揚阿密特
夏蘭特續約曼城至2034年
主帥艾摩廉賽後說：「阿密特今季一直協助球隊。你必須小心對待年輕球員，不能過度讚揚。我定會告訴他要好好休息，吃些好東西，因我們下仗再需要他。」曼聯的下場對手白禮頓昨賽前8場英超不勝，卻藉翼鋒三笘薰在59分鐘結束過去8次上陣入球荒，助「海鷗」作客以2：0挫排尾三的葉士域治，賽後以31分升上第9位。
另一方面，曼城昨與箭頭艾寧夏蘭特續約至9年半，至2034年中為止，據報他新周薪為50萬鎊（約475萬港元）。