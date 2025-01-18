利物浦征賓福特爭新年首勝 阿密特12分鐘戴帽 曼聯反勝修咸頓

利物浦去年氣勢如虹，踏入2025年卻判若兩隊，國內三大賽事僅在英格蘭足總盃主場大勝弱旅阿克寧頓，聯賽盃4強首回合則敗走熱刺，英超則連和曼聯和諾定咸森林，今征續陣容天殘地缺的中游球隊賓福特，料凱旋機會頗高。「紅軍」此役續有唯一傷兵守將祖高美斯缺陣，達雲紐尼斯則停賽後復出，讓前線有更多選擇，另據報森美卡斯或會取代安德魯羅拔臣擔任左閘。

阿仙奴續坐鎮主場 迎艾馬利領維拉倒戈

阿仙奴周中在英超北倫敦打吡戰主場挫熱刺，為之前國內兩項盃賽連敗止頹，明晨聯賽續在主場戰阿士東維拉時，誓繼首循環勝出後，爭取雙殺敵軍，為上季被對方雙殺復仇。惟敵帥艾馬利近3季聯賽倒戈「兵工廠」4次2勝2負，並有新兵鋒將當耶爾馬倫可以候命。

曼聯迎戰修咸頓方面，主隊中場文路爾烏加迪於43分鐘擺烏龍。下半場59分鐘，曼聯後備上陣翼鋒鋒安東尼馬菲奧斯離門兩碼剷射「撻Q」變「回傳」敵軍門將蘭斯達爾，錯失扳平黃金機會。阿密特迪亞路及後在82和90分鐘於右路梅開二度反超前，更在補時4分鐘偷去敵衛皮球射入空門，令修咸頓反負1：3，曼聯則避過自1934年後首次在聯賽主場四連敗。

艾摩廉拒過度讚揚阿密特

夏蘭特續約曼城至2034年

主帥艾摩廉賽後說：「阿密特今季一直協助球隊。你必須小心對待年輕球員，不能過度讚揚。我定會告訴他要好好休息，吃些好東西，因我們下仗再需要他。」曼聯的下場對手白禮頓昨賽前8場英超不勝，卻藉翼鋒三笘薰在59分鐘結束過去8次上陣入球荒，助「海鷗」作客以2：0挫排尾三的葉士域治，賽後以31分升上第9位。

另一方面，曼城昨與箭頭艾寧夏蘭特續約至9年半，至2034年中為止，據報他新周薪為50萬鎊（約475萬港元）。