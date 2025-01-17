18歲新星方辛卡澳網次圈止步 初嘗激戰5盤認緊張 世一史拿反勝晉第3圈

祖奧方辛卡在今屆澳網展開大滿貫賽生涯，首圈先聲奪人爆冷淘汰9號種子俄羅斯籍的羅比夫，昨在次圈對蘇尼高亦先贏一盤7：6（7：3），但之後連輸3：6和1：6，雖在第4盤以6：3追成平手，但在末盤再負3：6，無緣躋身第3圈。方辛卡賽後說：「這是我職業賽生涯首次打足5盤。我未能發揮最佳水準，有點緊張，尤其第2和3盤。不過，我度過了精彩的兩個月，在15場比賽中取得14勝，這是新年的一個好開始。」

史拿先輸4：6後，連追3盤6：4、6：1、6：3反勝舒高基，「一哥」賽後說：「面對陌生對手總是艱難的。他的發球很好，初段表現比我出色，但我也滿意自己的整體表現，而且尚有改善空間。」另闖入男單第3圈的種子球手尚有美籍的費利斯、澳洲籍的迪文亞、丹麥籍的魯尼及意籍的梅薩迪等。

施維雅達拉度簡露爭入16強

女單晉級第3圈有哈薩克籍的雷芭堅娜及波蘭籍的施維雅達等，而後者將與美網前冠軍英籍的拉度簡露爭入16強。另值得一提的是，隨着王曦雨、王雅繁和張帥在次圈止步，參加單打正賽的11名國家隊選手已悉數出局。