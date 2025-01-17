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體育

莫耶斯返拖肥首擊不敵維拉 認攻力不足

【明報專訊】莫耶斯回巢領軍愛華頓首擊落筆打三更，昨在英超主場0：1不敵阿士東維拉，賽後這名61歲教頭承認需本月增兵才能解決入球能力不足問題。

冀月內引援提升實力 借將布查長唞

莫耶斯上周落實相隔11年再任「拖肥」領隊，昨在葛迪遜公園球場二度「地標」領軍，亦是門將比克福特第300次為球隊把關，但51分鐘被阿士東維拉射手奧尼屈堅斯快速反擊攻入全場唯一入球，加上中鋒卡維特利雲上、下半場尾段各錯失一次良機，最終以0：1告負，近6場英超不勝兼近11場9仗無入球，賽後20戰17分續排中下游；維拉則結束聯賽作客五連敗，21戰35分排第7。

莫耶斯賽後承認球隊入球機會少，並確認借將前鋒布查腳踝韌帶受傷需休養10至12周，將提早返回車路士，「我不可能立即改變球隊，若本月轉會窗能簽入一些高質素球員，實力就可提升」。

紐卡素輕取狼隊六連捷

伊沙克連續8輪建功締隊史

至於紐卡素憑狀態大勇的射手阿歷山大伊沙克梅開二度兼交出助攻，主場以3：0輕取狼隊，賽後21戰38分升上第4名，聯賽六連勝共入18球兼只失1球，且追平球會各賽事九連勝紀錄；伊沙克更連續8場英超有入球，打破「喜鵲」名宿舒利亞連續7場建功紀錄，現以15球排英超射手榜第3位。這名25歲瑞典國腳賽後卻淡看紀錄，「紀錄待掛靴後才去享受，我現在每場只有一個想法，就是取得入球幫助球隊」。

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