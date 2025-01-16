體壇快訊：東方挫啤酒人 東超三連捷

鄧吳配印度賽一輪遊

羽毛球港隊星將鄧俊文去年底與謝影雪拆伙後，今年改與吳芷柔合作出戰國際賽混雙，二人早前在馬來西亞公開賽首圈止步後，昨轉戰印度公開賽首擊以直落兩局17：21、19：21不敵大馬賽冠軍得主的泰國隊組合佩華拉露高／柏森蘭，連續兩項賽事「一輪遊」。另外，女單「世一」的韓籍星將安洗瑩昨於首圈直落兩局輕取台將邱品蒨晉級。

杜凱琹黃鎮廷阿曼賽單打闖8強

WTT阿曼乒乓球挑戰賽昨續演，港隊一姐杜凱琹在次圈以局數3：0擊敗3號種子、世界排名第18的巴西隊好手高橋布魯娜，將與國家隊的石洵瑤爭入4強。男單方面，港隊一哥黃鎮廷同以直落三局淘汰中華台北隊的黃彥誠，殺入8強。而二人同日以頭號種子身分合力續戰混雙，卻於8強以局數1：3不敵法國隊的波列／莉亞娜賀查特。

梅利轟43分領金塊捕俠

丹佛金塊昨於NBA常規賽憑星級後衛查美梅利獨取個人今季新高的43分，領銜作客以118：99擊敗達拉斯獨行俠，取四連勝後以24勝15負續守西岸第4位。而是役貢獻「三雙」的另一金塊球星中鋒約基治，則成為NBA史上最快達成累積1.5萬分、7500個籃板及5000次助攻的球員。