鄭欽文澳網意外次圈下馬 認傷疲困擾兼失注意力

5號種子的鄭欽文在首盤表現慢熱，並在第9局被36歲的施姬蒙破發，其後雖追平，但終在「搶七」告負，以6：7（3：7）敗陣。鄭在次盤更陷於被動下，再負3：6下無緣第3圈。鄭去年在這項大滿貫奪亞而回，但近期備受傷病困擾，為能恢復過來，早前決定退出聯合盃團體賽，結果在無熱身賽下出席今屆澳網。

承認正抵受着右手肘傷痛的她甚至說：「團隊問我是否必須參加今年的澳網，我考慮後堅決要求參賽。我說這是大滿貫，我必須要來。」她又總結此役輸在關鍵時刻有很多細節沒處理好，「但也許是突然失去了注意力，我犯了很多簡單的錯誤」。

晉級女單第3圈的有白俄籍「世一」莎芭倫卡、美籍3號種子嘉奧芙，以及日本籍名將大坂直美。惟早前在香港公開賽取男單亞軍的日本名將錦織圭，則以盤數1：3反負12號種子美籍的湯美保羅；至於6號種子挪威籍的卡斯柏魯迪則爆冷以1：3不敵捷克籍的積及文錫。此外，次號種子德國籍的阿歷山大薩維利夫、3號種子西班牙籍的卡路士艾卡拉斯，以及力爭第11次封王的7號種子塞爾維亞籍名將佐高域均順利打入第3圈。