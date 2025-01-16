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體育

維丹費拿讚啟德場媲美歐大球會 隔5年半再訪港見球迷 無意執教鞭

【明報專訊】多蒙特名宿兼前隊長維丹費拿快閃香港，昨早參觀啟德體育園及到運動品牌專門店與球迷見面。這名44歲前德國國腳門將受訪時談及，會祝福前帥高普到紅牛集團任職。

維丹費拿效力多蒙特16季上陣453場，贏過兩季德甲等錦標，是德國隊2014年世界盃冠軍成員。他2019年6月曾隨多蒙特與利物浦名宿來香港大球場踢傳奇賽。現為多蒙特國際大使的他，相隔逾5年半第二次訪港，昨早參觀啟德青年運動場，成首個踏足園區的海外足球名宿，之後到啟德零售館的PUMA專門店見球迷簽名合照，與同場的德甲評述員劉舜文、3名港會球員費查、唐道碧及李溢晉交流。維丹費拿受訪時表示，啟德由機場變成體育園的構思不錯，評價球場設施可跟多蒙特的西法倫球場等歐洲大球場相提並論，希望將來可在啟德踢名宿賽，「我將來不會做教練，不是這方面材料，我更喜歡做球會市場推廣工作」。

祝福好友高普任新職育才

多蒙特及利物浦前主帥高普本月上任紅牛集團全球足球總監，曾共事的維丹費拿稱知道一些多蒙特球迷不能接受此事，而他會祝福這朋友有好發展，「我理解高普已勝出所有重要賽事，現於事業新一章希望站後一點，助新一代球員成長，無論如何我會恭喜紅牛及祝福高普在新工作有好發展」。

多蒙特今季戰績不穩，昨晨作客以2：4不敵基爾後，17戰25分列德甲中游。維丹費拿承認「蜜蜂兵團」表現未如理想，惟會續支持前隊友紐尼沙軒領軍，「球隊是大家庭，無論怎樣都要團結一致」。另外，利華古遜昨在另一場德甲主場1：0挫緬恩斯，各賽事10連勝後在聯賽以17戰38分續居次。

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