廣東隊起用新鵬城班底受質疑 深圳球迷：標誌省開放一面

廣東隊上屆以梅州客家、廣州隊及廣東廣州豹等廣東球會隊員組成；今屆改以前身為四川九牛的深圳新鵬城為骨幹，以外省球員為主。從廣州天河區赴越秀山觀戰的廣州隊球迷Jacky與Johnny直言對此失望，後者說：「像什麼人都可以代表廣東隊，難道在廣東上班就可代表廣東？」他們支持廣州隊（前稱廣州恒大）逾10年，同對這支8屆中超冠軍宣布解散感遺憾，Jacky認為內地球會依賴班主，生態不健康。

廣州隊散班 資深球迷嘆球圈不健康

深圳新鵬城球迷王森昨伙40多名球迷組織「深體南看台」成員從深圳赴廣州助威。他認為深圳作為移民城市，球隊難免受到非議，「但深圳代表廣東也代表一種開放精神。廣東隊很重視香港隊，派現在省內最強隊伍應戰，那就是新鵬城」。對於被質疑新鵬城欠代表性，他提到有組織成員上季曾隨廣州隊作客南京打氣，「喜歡一支球隊不代表要恨另一支球隊，互相尊重就可以」。

看見香港記者，王森特意提及效力該隊的港足射手安永佳，「他在我們護級路上發揮很大作用，他新球季會繼續為我們角逐中超。今季主場搬到深圳體育中心更方便，歡迎香港人前來看比賽」。