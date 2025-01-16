港足征越秀山爭議12碼遭廣東逼和 下周三返主場爭冠 羅淑佩讚發揮出色「下場香港見」

明報記者 林欣澤 廣州直擊

港足過去12屆省港盃作客廣東，在法定時間錄得1和11負不勝賽果。今屆港足由青年軍教頭戴雅諾帶隊，大港腳主帥韋斯活亦有隨行輔助，造訪經翻新的越秀山體育場，有數十港足球迷北上入場支持。正選陣容起用入籍兵史提芬彭利拿與艾華等5名23歲以上球員；廣東隊盡遣深圳新鵬城球員，或隨這中超隊集訓的準新兵，由國足前鋒拜合拉木聯同上季中乙神射手夏達龍攻堅。

隊長肥彭開紀錄 亞歷斯祖犯天條

羅淑佩點名讚黃皓雋伍瑋謙

身穿白色作客球衣的港足，上半場被廣東隊取得控球權，但拜合拉木、夏達龍及周大地共3次接應傳中頭槌攻門均無功而還。中日混血的夏達龍其後更因傷退下火線。港足受壓卻在38分鐘先開紀錄，首次獲召的入籍翼鋒李小恆左路地波傳中，前鋒劉家喬禁區內避過數人再二傳，彭利拿接應轉身射門，皮球省中對手改變方向入網，是這名36歲老將入籍港足後首建功，助半場領先1：0。

港足換邊後續穩守突擊，後衛亞歷斯祖58分鐘角球頭槌中柱彈出。戰至73分鐘，夏合扎提左路挑傳省中禁區內的亞歷斯祖肩膊，但球證直指12碼，後備落場的35歲老將姜至鵬主射中鵠，為廣東逼和1：1完場。

文體旅局長羅淑佩昨赴廣州出席粵港澳全運會和全國殘疾人運動會暨第9屆特殊奧運會粵港聯絡會議第12次會議，其後到越秀山體育場觀戰省港盃首回合，惟因遲到15分鐘，致賽會臨時取消賽前握手禮直接開賽，至賽後才補辦儀式。羅淑佩事後接受傳媒訪問，大讚港足表現出色，點名對中場黃皓雋及門將伍瑋謙印象最深，「8號（黃皓雋）中場好有拼勁，龍門（伍瑋謙）救咗幾個好波」。

主帥戴雅諾稱次回合將調整陣容

是次領軍出戰省港盃的港足青年軍教練戴雅諾，賽後嘆道球隊值得取勝而回，「即使戰况處於劣勢，我們防守穩固，該失球有點不夠運。和波是合理，也是不幸」。對於後衛亞歷斯祖被指禁區內犯手球輸12碼，戴雅諾幽默道：「這仗有12碼嗎？」惟又稱要翻看片段才能定奪對錯。他另表示，次回合大軍名單會有所調整，日內會作決定。而今季從瑞典球會IK Oddevold外借到東方亞歷斯祖賽後證實獲中超球會斟介，但透露原球會希望收取轉會費，正商討解決方案。