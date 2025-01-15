體壇快訊：永倫挫漢友晉甲一4強

丁慧中歐巡全卡寫港隊史

22歲高爾夫球港將丁慧中（Ginnie）日前在女子歐洲巡迴賽（LET）資格賽以低標準桿14桿的349，取得這項巡迴賽全卡資格，寫下港隊歷史，意味她將獲本年度近30項國際級賽事的優先參賽資格，與世界各地高手較技，並力爭出戰年底的大滿貫。

黃杜配阿曼賽晉8強

頭號種子的港隊混雙組合黃鎮廷／杜凱琹昨在WTT阿曼乒乓挑戰賽首圈，以局數3：2反勝日本隊的吉村真晴／大藤沙月，將與法國組合爭入4強。而杜凱琹隨後轉戰女單首圈直落3局晉級，惟隊友朱成竹於首圈以局數1：3反負予從資格賽突圍的印度隊球手Ayhika Mukherjee止步。

36歲拳王菲里再退役

英籍前重量級拳王泰臣菲里前晚在社交網宣布再次退役，這名36歲拳手表示從拳擊界退休，很享受擂台上的每一分鐘，其戰績為34勝1和2負，上仗是在去年12月底於沙特阿拉伯不敵烏克蘭名將Oleksandr Usyk，惟菲里3年前也曾短暫退役，僅過半年後便告復出。

占士自由身轉戰墨超

33歲哥倫比亞國腳中場占士洛迪古斯上周與西甲球隊華歷簡奴解約後，這名2014年世界盃金靴獎得主昨落實加盟8屆墨西哥超級聯賽冠軍利昂，有機會代表出戰今夏在美國舉行的世冠盃。至於西班牙盃明晨演16強，剛奪西班牙超級盃的巴塞隆拿重返主場對貝迪斯，西甲「一哥」馬德里體育會則作客艾爾切。

湖人復戰主場負馬刺

近期遭受加州山火影響而休戰兩場的洛杉磯湖人昨復戰NBA常規賽，並舉行名宿曲巴的榮休球衣儀式，但球隊是役末節僅入13分下，終在主場以102：126不敵聖安東尼奧馬刺。另一支復戰的洛杉磯快艇則在主場以109：98力挫邁阿密熱火。