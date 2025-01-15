頹兵遇刺演北倫敦打吡 兩隊長先後失極刑 誓領軍求反彈

阿仙奴上周在英格蘭聯賽盃4強首回合以0：2落後紐卡素，剛於英格蘭足總盃第3圈在多踢一人下互射12碼負曼聯，連續兩仗主場失利，連同上周英超作客被白禮頓逼和1：1已3場不勝。緊接在酋長球場再迎硬仗與熱刺合演北倫敦打吡。季初「兵工廠」憑加比爾馬加希斯角球頭槌奠勝作客1：0力挫宿敵，近8場北倫敦打吡贏6場；而熱刺雖在英聯盃4強首回合主場1：0小勝利物浦，以及英足總第3圈作客淘汰第5級聯賽球隊譚禾夫，但在英超1和3負連續4場不勝，20戰僅24分列中下游。

捷西斯恐長休 阿迪達認積極引援

阿仙奴領隊阿迪達在英足盃被曼聯淘汰後表示，難以接受在絕對優勢下落敗，認為北倫敦打吡是反彈良機，「打吡戰是機會，時機亦剛好，我們要在今季其中一場最重要比賽，再次以出色表現回饋球迷」。對於名宿及球迷們均要求兵工廠在本月冬季轉會窗簽入新射手或翼鋒，以取代屢失良機的夏維斯，加上前鋒加比爾捷西斯疑傷及十字韌帶要長唞，阿迪達昨在賽前記招上透露，將會「積極及嘗試」羅致新球員；奧迪加特承認在英足盃12碼宴客一球處理欠佳，會繼續前進專注迎接打吡。

熱刺在英足盃作客戰至加時才以3：0淘汰譚禾夫，領隊普斯迪高路稱不擔心因而消耗麾下體能。而熱刺隊長孫興慜在上月底英超主場2：2打和狼隊一仗亦射失過12碼。這名早前續約多一年的32歲韓國國腳，賽前談及往事透露當年僅17歲外流漢堡時，甚獲當時效力該支德甲球隊的曼聯名宿「雲佬」雲尼斯達萊關照及鼓勵，稱期待本月底在聯賽與這名現任李斯特城主帥對壘時重聚。

莫耶斯重掌愛華頓首擊撼維拉

另邊廂，隔逾11年重返愛華頓的莫耶斯，明晨領軍首擊主場大戰阿士東維拉。這名61歲教頭賽前自稱是帶領「拖肥」重返正軌的合適人選，會盡力助球隊護級，從而下季續以英超球隊身分迎接新球場。