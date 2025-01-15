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體育

巴西新星方辛卡橫掃羅比夫 初戰澳網即挫種子球手

【明報專訊】澳洲網球公開賽昨於墨爾本續演，應屆ATP新生代冠軍的18歲巴西籍超新星祖奧方辛卡在男單首圈，以直落3盤擊敗9號種子的俄籍名將羅比夫，初戰這項大滿貫即淘汰種子球手晉級，將與意籍好手蘇尼高爭入第3圈。

去年才踏上職業賽場的方辛卡現時世界排名僅第112位，今屆初戰澳網從外圍賽首圈打起，並曾於次圈以直落兩盤淘汰港隊一哥黃澤林，其後再於第3圈過關後躋身正賽首圈。他昨惡鬥世界第9的俄籍名將羅比夫，首盤拉踞至決勝局贏細分7：1，以7：6先拔頭籌。次盤他更於第2局打破對方發球局，並以6：3再下一城。加上第3盤他再度力戰至決勝局贏細分7：5，最終再贏一盤7：6後，以直落3局淘汰羅比夫，寫下今屆目前男單最大冷門，下仗將遇世界第55的意籍好手蘇尼高。

張之臻反負魯尼 男國手盡墨

此外，世界排名第49的國家隊一哥張之臻於首圈激戰3小時10分鐘後以盤數2：3反負13號種子的丹麥籍好手魯尼，連同日前因病棄戰的商竣程，意味國家隊男將在今屆均告「畢業」。

至於上屆亞軍的世界第5俄將丹尼麥維迪夫昨陷苦戰，最終力戰3小時8分鐘後以盤數3：2險勝持外卡參賽的泰國籍球手薩姆里吉，次圈將鬥應屆ATP新生代亞軍的19歲美籍新星錢亮拿。

女單方面，6號種子的哈薩克籍名將雷芭堅娜，在首圈僅花53分鐘便直落兩盤6：1淘汰16歲東道主小將艾美臣鍾絲晉級。

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