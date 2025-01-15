大馬贏波 保齡世盃首稱王 女隊反負美國雙冠夢碎

僅以小組第5名出線的馬來西亞男子隊，早前於16強及8強接連殺退丹麥和德國隊，昨在4強以局數3：1擊敗科威特隊後，決賽面對同以局數3：1淘汰美國隊的波多黎各隊，雙方是役先後各取兩局，馬來西亞憑決勝局打出7次全中，終以局數3：2拿下比賽，隊史首奪世界盃金牌。已為大馬隊出征13年的前亞洲一哥陳財政賽後表示，隊際賽的成功源於隊內良好溝通，盼保齡球能重新納入亞運項目。

女子組方面，分組賽首名晉級的馬來西亞隊有應屆個人賽冠軍羅絲蘭壓陣，在8強及4強淘汰瑞典及澳門隊後，在決賽惡鬥以局數3：1挫新加坡隊的美國隊，兩隊各取兩局，大馬縱在決勝局一度領先，但美國終反勝封后。美國隊左撇子球手寶奧華絲姬坦言球隊狀態一度下滑令對手取優勢，但她們更集中打出多次全中奪最後勝利。

殘疾人錦標賽後日啟德接力上演

賽事昨由啟德移師至伊館上演，中國香港保齡球總會主席劉掌珠表明不僅加強保齡球運動的潛力，還增加成為「M」品牌活動的機會。至於IBF世界殘疾人保齡球錦標賽將在後日起，一連8日在啟德體育園內的Top Bowl保齡球場館舉行。