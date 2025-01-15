兩負笈港將獲召 曾以行足球路未明曾樂圖盼展努力成果

曾以行征戰校隊 正覓英球會跟操

21歲的曾以行於2022年曾入選港足東亞盃決賽周大軍，翌年為港足在杭州亞運取得第4名的隊史最佳成績。他其後赴英就讀索爾福德大學，預計明年夏天畢業。司職中堅的他坦承對這次入選感驚喜，「將來的事無人知，可能之後想再踢都無機會，有機會就盡量爭取」。

曾以行去年曾於英格蘭第7級別球會FC曼市聯跟操，但因簽證問題未能註冊。他透露目前除為校隊出戰，仍不斷找球會跟操，但何時征戰當地聯賽是未知數，坦言擔心逐漸與職業足球脫節，「一日未找到固定球會受訓，即使在不同球會跟操收穫足夠訓練量，但每隊訓練模式都不同，有時感覺為練而練，現階段只能如此」。

至於就讀美國佛蒙特大學的19歲左閘曾樂圖，上月隨校隊贏得全國大學體育協會第一級別（NCAA D1）全國冠軍。過去代表港足U20出戰兩屆U20亞洲盃外圍賽的他，盼在省港盃展示旅美努力成果，「想藉此機會表現自己，向更高層面挑戰，讓大家看到即使在美國踢大學足球，水平都可以很高」。