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體育

港足征越秀山戰省港盃首回合 戴雅諾領軍風格續主控球 盼小將爭機會晉大港腳

【明報專訊】中國香港足球代表隊（港足）今晚7時半在廣州越秀山體育場上演的第43屆省港盃首回合作客廣東隊，23人大軍昨早在將軍澳足球訓練中心開操，並隨即啟程往廣州。這次領軍的英籍教頭戴雅諾表示，期望這次有小將上位晉升大港腳，並透露戰術風格與主教練韋斯活相若，主張控球在腳。

廣東vs.中國香港 港台電視32台 晚上19：30直播

省港盃從1979年首辦至今，廣東隊過去25次封王，港足則17次奪冠。兩軍上屆兩回合計賽和3：3，廣東隊互射12碼贏4：2。港足這次以17名U23球員配搭6名23歲以上球員為班底，包括去年底領取特區護照後首次入選的冠忠南區22歲翼鋒李小恆；廣東隊則以中超球會深圳新鵬城球員為骨幹，並由該隊意大利籍主帥拉坦齊奧擔任執行主教練，再加上效力梅州客家、廣東廣州豹等省內球會成員。

安永佳狀態未足落選

港足今屆由青年軍主教練戴雅諾領軍，昨早與港足主帥韋斯活一同督操，他完練後受訪稱，雖備戰時間有限，但希望秉承大港腳過去數月在國際賽的良好團隊氣氛，並形容這次班底組合不錯，「這裏有些球員未入選過大港腳，但具潛力躍升至該層面，省港盃讓他們帶來機會。若有年輕球員能在這表現突出，從而躋身下次大港腳名單，我會非常高興；陣中也有些在大港腳取得成功的球員，相信他們對小將影響力很大，協助灌輸想法和領導才能」。

就安永佳、吳宇曦及余在言等常規港腳落選省港盃大軍，戴雅諾透露效力深圳新鵬城的安永佳在中超完季歇冬後，雖維持個人訓練，「他渴望參與其中，但從身體狀態而言很困難，這仗對他來說有點早」。他承認選人很取決球會意願，強調只會專注目前人腳。戴雅諾去年9月帶領港足U20出戰亞洲盃外圍賽時主張穩守突擊，與大港腳控球風格有異，他稱當時因人腳及時間條件而取捨，稱其進攻風格與韋斯活相近，「我們都享受用球，希望有多名球員能在中場，富自信和勇敢組織。我們這仗擁有控球權時，也希望能好好組織」。

余煒廉冀展實力 料新季續戰中甲

至於6名23歲以上球員包括31歲前鋒劉智樂及26歲後衛余煒廉，其中後者去年效力從中甲降班的無錫吳鉤半季後現回復自由身。這名中堅透露經理人仍跟內地球會接洽，料新一季續戰中甲，並希望在農曆新年前成事。他認為今次繼2019年再代表港足出戰省港盃，為他提供額外機會向內地球會展現自己，「過去不少內地球會在省港盃相中港將，始終兩個月沒比賽，希望能提升狀態」。他承認曾考慮自由身出戰無保險保障問題，但珍惜代表港足機會而決定接受徵召，「無論有保險無保險，可以出一分力就出一分力」。

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