體壇快訊：港女足今午作客爭省港盃

甲一演兩附加賽爭4強席

香港甲一男子籃球聯賽日前已完成共45場常規賽，今晚7時起假修頓室內場館上演兩場附加賽，頭場由排名第4的永倫惡鬥第5的漢友；尾場為第3的滿貫對第6的康仁福建，一場分勝負爭入4強餘下兩席。比賽正價門票60元、學生及長者優惠票40元。

保齡世盃今煞科移師伊館

IBF保齡球世界盃昨在啟德誕生男、女子組4人隊際賽4強，今起將移師特設兩條臨時球道、可容納約1500名觀眾的灣仔伊利沙伯體育館，煞科日舉行兩組別4強至決賽共6場比賽，應屆女子個人賽冠軍羅絲蘭在陣兼爭衛冕的馬來西亞隊，將在4強對澳門隊。

羅拔臣大師賽反勝希堅斯

桌球大師賽前晚於倫敦開打，補替奧蘇利雲參賽的前「世一」澳洲籍名將尼爾羅拔臣，首圈在局數落後1：5予「巫師」希堅斯下，其後連贏5局兼打出一支「破百」，終以6：5反勝；英籍名將梅菲則在另一場以局數6：3挫同胞加利威爾遜。

蘇杜配無緣阿曼賽正賽

以「外卡」參賽的港將蘇籽童／杜凱琹昨在WTT阿曼乒乓挑戰賽女雙資格賽，以局數1：3不敵塞爾維亞隊組合，無緣躋身正賽；而江芷林／李凱敏則以局數3：1淘汰瑞典隊組合，正賽對手將是來自印度隊的穆克吉姊妹組合。