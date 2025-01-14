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2025年1月14日星期二
10人曼聯英足盃破兵延衛冕路 副選門將比恩迪亞兩救極刑 艾摩廉賽後讚英雄
利物浦3箭勢歸位 征森林誓報敗仇
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溜馬6將得分上雙 斷騎士12連勝
足壇快遞：拿玻里挫維羅納保4分優勢
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體壇快訊：港女足今午作客爭省港盃
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【明報專訊】（請看附圖）
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