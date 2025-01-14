利物浦3箭勢歸位 征森林誓報敗仇

利物浦新年首兩戰先在英超主場打和曼聯，後於英格蘭聯賽盃4強首回合作客不敵熱刺，至上場英足盃第3圈收起暫以18球領前聯賽射手榜的沙拿、路易斯迪亞斯與加普下，仍在主場4球大勝英乙球隊阿克寧頓，取得今年首勝；明晨轉戰聯賽硬碰森林，料上述3名「紅軍」鋒將勢復任正選，其中加普若再建功，便會成為第8名連續4場聯賽建功的荷蘭籍球員。

森林今季在當選上月英超最佳領隊的紐奴領軍下成為「黑馬」，上月初作客擊敗曼聯後，連同日前英足盃淘汰盧頓已連贏7場，並擁有季初首循環取得55年來作客首勝紅軍的心理優勢，一眾中前場好手基斯活特及安東尼艾蘭加等料續成紅軍心腹之患。

曼城出手 4.7億斟馬莫殊增鋒力

英超暫列第6的衛冕之師曼城明晨作客賓福特前，盛傳本周內將斥資5000萬鎊（約4.7億港元）簽入法蘭克福前鋒馬莫殊。這名25歲埃及國腳今季為這支德甲球隊攻入19球和交出12個助攻。另落後紅軍10分的「四哥」車路士主場對般尼茅夫力求結束4場英超不勝頹勢；日前英足盃出局的韋斯咸，則有新帥樸達在英超「地標」領軍迎戰富咸。