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體育

10人曼聯英足盃破兵延衛冕路 副選門將比恩迪亞兩救極刑 艾摩廉賽後讚英雄

【明報專訊】曼聯昨在英格蘭足總盃展開衛冕首擊，於第3圈作客硬撼阿仙奴。「紅魔」下半場縱有後衛達洛治領紅兼被追平，仍力抗劣勢在法定時間及加時守住1：1和局，終憑互射12碼以5：3挫「兵工廠」。此戰法定時間及互射12碼階段各撲出一次極刑的曼聯副選門將比恩迪亞，賽後被主帥魯賓艾摩廉大讚為球隊英雄。

兩軍半場互交白卷後，曼聯52分鐘靠一次反擊機會，由翼鋒阿歷真度加拿祖橫傳予隊長般奴費南迪斯燙射掛網領先；惟61分鐘達洛治飛身攔截領兩黃一紅被逐，兩分鐘後隨即被阿仙奴中堅加比爾馬加希斯扳平。

夏維斯宴客屢失機 其妻遭網暴

陷入10人應戰劣勢，紅魔72分鐘再有中堅哈利馬古尼禁區內被指踢跌夏維斯被罰12碼，幸比恩迪亞把兵工廠隊長馬田奧迪加特操刀撲出，法定時間守住1：1平手。今屆英足盃廢除重賽賽制，紅魔加時只得約兩成控球權，仍捱過30分鐘至互射12碼。阿仙奴鋒將夏維斯次輪主射再被比恩迪亞瓦解，曼聯則5輪皆中，終在極刑戰贏5：3。

艾摩廉賽後大讚勇救兩球12碼的比恩迪亞是「英雄」，提及該名土耳其隊門將上月在英格蘭聯賽盃8強作客3：4不敵熱刺時受盡唾棄，「球員有自己的循環和時刻，對熱刺時人們都為比恩迪亞咬牙切齒，但他在訓練持之以恆，成就這天的英雄事迹」。26歲的比恩迪亞上季從費倫巴治加盟以來，僅在英聯盃和英足盃共上陣5次，他強調不在乎出場時間多寡，「作為曼聯球員需要時刻準備，我每天都在努力並保持耐性，只希望為球隊貢獻，讓所有人都滿意」。

是役改穿全白球衣的阿仙奴，除連續兩屆在第3圈被淘汰，一周內接連在英聯盃4強首回合及英足盃第3圈主場失利。是役屢失良機及被指插水博得12碼的夏維斯，其妻賽後更被網暴，在社交網被網民發訊息稱「要殺掉妳的孩子」、「希望妳流產」。而昨仗39分鐘傷出的前鋒加比爾捷西斯，據報傷及十字韌帶面臨長唞。兵工廠緊接周四凌晨主場迎戰北倫敦打吡鬥熱刺。

熱刺加時始挫業餘球隊

至於熱刺昨在英足盃第3圈作客第5級聯賽球隊譚禾夫亦受考驗，法定時間取得近八成控球權仍無法打開缺口，戰至加時101分鐘才憑對手的烏龍球打破僵局，加時下半場再藉古路施夫斯基及比蘭莊臣建功，以3：0過關。

雲佬領李斯特城倒戈紅魔

英足盃第4圈抽籤結果（見表），曼聯將迎戰由前助教「雲佬」雲尼斯達萊率領的李斯特城；熱刺則作客惡鬥阿士東維拉。而車路士將作客白禮頓、利物浦作客英冠榜末普利茅夫、曼城作客英甲奧連特或英冠打比郡。

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