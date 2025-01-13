曼城英足盃8球狂數沙城晉級 新星麥艾迪大三元 哥迪奧拿證獲加求去

曼城昨仗上半場僅花8分鐘，已由翼鋒謝利美杜古窄角度射入先開紀錄，其後兩名小將梅巴馬及尼高奧萊利各有進取，半場已手握3球優勢。換邊後曼城未有放軟手腳，基亞利殊及謝利美杜古操刀12碼俱中鵠，加上另一小將占士麥艾迪由62分鐘起，短短20分鐘內上演帽子戲法，終助藍月取得近92年來英足盃的最大勝仗。賽後哥帥亦盡展風度，邀客軍球員到訪主隊更衣室與曼城球星交流。哥帥並特別讚賞麥艾迪，「我為他感高興。要在一場賽事連中三元絕不容易，但他知道如何掌握正確的比賽節奏」。

藍月新人麥艾迪、梅巴馬及奧萊利乘時冒起之際，多名舊將去留同樣成為焦點。哥帥賽後證實效力長達8年的右後防兼隊長基爾獲加，日前正式向會方申請離隊，並將聽取海外其他球會報價。據報已有沙特聯球會接洽獲加經理人，並願滿足獲加高達40萬鎊（約380萬港元）周薪要求。意甲球會AC米蘭亦將考慮出價搶人。

車路士森林輕鬆過關

多支英超隊亦在第3圈擊敗低組別球隊，當中車路士憑守將艾達拉比奧約及進攻中場祖奧菲歷斯各建兩功，主場5：0大破摩甘比。另諾定咸森林及白禮頓分以2：0及4：0輕取英冠的盧頓及諾域治。