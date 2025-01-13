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體育
2025年1月13日星期一
港隊女花世盃主場15位收官 張家朗男花世盃巴黎站止步8強
聯合國慈善賽迪士尼開跑 姚潔貞女子組10公里賽奪冠
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曼城英足盃8球狂數沙城晉級 新星麥艾迪大三元 哥迪奧拿證獲加求去
艾拉訪港 李小龍像前打功夫自娛
米蘭回師聯賽失分 干斯卡奧頭炮不響
足壇快遞：拜仁小勝慕軍續領群雄
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【明報專訊】（請看附圖）
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