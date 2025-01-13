體壇快訊：全勝東方贏甲一常規賽

港隊保齡世盃無緣晉級

IBF保齡球世界盃昨續在啟德上演，由胡兆康聯同隊友謝晉軒、麥紹岐、黃鈞源及後備馬嘉言組成的港隊，在4人隊際賽B組經過13輪後僅獲總成績7勝6負，與泰國隊同得21分需以附加賽分勝負，最終不敵對方下無緣小組前8晉級。

蒯曼多哈賽奪新年首冠

國家隊新星蒯曼前日在WTT多哈乒乓球明星挑戰賽女單決賽，直落4局輕取日本隊的木原美悠，取得個人新年單打首冠。而頭號種子的日本隊星將張本智和則在男單決賽同直落4局挫丹麥隊的莊拿芬哥夫稱王；惟他伙隊友松島輝空在男雙決賽以局數2：3不敵國家隊組合向鵬／徐瑛彬，奪亞而回。

希路轟32分領熱火贏波

邁阿密熱火雖有要求離隊的球星占美畢拿續被內部停賽，但昨於NBA常規賽仍憑泰萊希路攻入全場最高32分，作客以119：98勝波特蘭拓荒者。另原定亞特蘭大鷹隊昨早主場鬥侯斯頓火箭一戰因風雪導致交通安全等問題而延期。