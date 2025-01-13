澳網正賽開戰 鄭欽文過頭關錦織圭苦戰晉次圈

世界排名第5的鄭欽文去年在澳網首度打入大滿貫女單決賽最終奪亞而回，今屆重返墨爾本公園以5號種子身分出戰，於首圈面對世界第111位的20歲羅馬尼亞小將安卡托杜妮，以直落兩盤7：6（7：3）、6：1取勝。而另一國手王欣瑜在首圈以直落兩盤3：6、6：7（5：7）不敵西班牙籍好手巴杜莎出局。

世一史拿今登場展衛冕路

至於上屆女單盟主莎芭倫卡在首圈遇上31歲美籍名將史堤芬絲，最終僅花1小時11分鐘便以直落兩盤6：3、6：2取勝，次圈將鬥西班牙籍球手文妮露。

男單方面，德國籍世界二哥阿歷山大薩維利夫在首圈以直落3盤輕取法籍球手樸利晉級。至於月初於香港公開賽奪亞的35歲日本籍名將錦織圭，則在首圈苦戰逾4小時下以盤數3：2反勝巴西籍球手蒙泰路晉次圈。

澳網今續演首圈，衛冕的意籍男單「世一」史拿將鬥智利籍球手尼高拉斯謝利；力爭第11次問鼎此項大滿貫男單錦標的佐高域則會面對美籍球手巴沙華列迪；世界三哥的西班牙籍星將卡路士艾卡拉斯將遇哈薩克籍球手阿歷山大舒夫真高。女單方面，世界第2的波蘭籍名將施維雅達將面對捷克籍好手施妮雅高娃，「世三」嘉奧芙則會與美國同胞基蓮爭入次圈。