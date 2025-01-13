東方贈港會兩蛋 將簽兩守將補缺

港會上周在主場2：0擊敗大埔，收穫兩連勝兼打破對手今季聯賽不敗身；東方相隔近1個月再有比賽，本月先後宣布主力高素巴耶夫及余在言離隊，加上中堅丹尼爾因傷收咧，昨仗改由亞歷斯祖與隊長梁振邦鎮守中路。

東方昨於開賽3分鐘有鋒將馬希偉曾將皮球送入網，但視像裁判（VAR）審視判越位在先，9分鐘後巴杜姆又被VAR指犯手球再食詐糊，半場互交白卷。

下半場69分鐘，巴杜姆補中得手再被VAR指越位在先，令東方三度食詐糊。戰至77分鐘，東方憑中場馬高斯禁區頂直入罰球破僵局，加上馬希偉84分鐘突破越位再下一城，終勝2：0，賽後9戰23分續居次席，打少兩場落後榜首大埔3分，周六晚將在旺角大球場大戰傑志；港會11戰9分排第7名。

陳志康首領北區挫九龍城開齋

盛傳18歲大港腳吳宇曦將投中甲球會重慶銅梁龍，昨亦未在名單，主教練盧比度承認有關轉會已完成80%，有待球會公布，並透露將至少簽入兩名後衛，以解兵源不足情况。

同日北區在主場以3：1擊敗九龍城，新任主教練陳志康首領軍即助北區經過11輪開勝門，賽後與打少一場的流浪同得6分，以較佳得失球微升一位至第8名。