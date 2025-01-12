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體育

英籍前世少冠軍返祖家 對改披港隊戰衣持開放態度

【明報專訊】在女子花劍世界盃香港站個人賽上，除了主場出戰的31名港將外，其他隊伍選手亦不乏華裔名字和面孔。2023年曾奪世少冠軍的英國隊劍手曾鶴麗（Amelie Tsang），這次在港人父親陪同下赴港參賽。年僅18歲的她縱久未踏足祖家，卻深知香港劍擊氣氛濃厚。曾父則透露，有意讓女兒來港開拓劍擊生涯。

中文名曾鶴麗 知劍擊在港盛行

Amelie跟香港有淵源的最大線索，無疑是姓氏「Tsang」。她前日出戰個人賽資格賽時向本報記者證實其港人後代身分，父親為移英港人，母親則是德國人。過去曾來港探親的Amelie，這次相隔11年重遊舊地，參與世盃之餘亦跟各國劍手在體院訓練。她談及香港劍擊時，透露知悉劍擊在此地非常盛行，並出產了張家朗和江旻憓兩名奧運冠軍，「相信他們是香港的大人物。我知劍擊在這裏是一項很受重視的運動項目，很高興看到有很多傳媒來採訪」。

Amelie兩年前在保加利亞舉行的世青賽，在少年組女子個人賽贏得金牌，成為英國隊首名獲得劍擊世界冠軍頭銜的女將。Amelie這次世盃香港站之旅，終在資格賽淘汰賽次輪止步，與正賽只差一步，今伙隊友出戰團體賽。談到未來目標，她說目前會集中在青年組賽事為主，「希望能再次在大賽獲得獎牌，因此接下來的歐青賽及世青賽會是我的目標」。曾父則提到，考慮劍擊水平差異，未來考慮讓女兒爭取改為代表香港或德國隊效力，而Amelie亦對此持開放態度。

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