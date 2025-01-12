陳諾思個人賽32強不敵上屆亞軍 嘆入局差兼心急 港女花今主場轉戰團體賽先迎加國

3人前日同從資格賽突圍，其中世界排名第24位的巴黎奧運代表陳諾思在分組賽6戰全勝直接出線，昨64強面對世界排名第71位的德國劍手莫蘭迪（Carlotta Morandi），先以15：10過關；32強惡鬥世界第18的意大利劍手坦姬蓮妮，曾陷落後1：9劣勢，之後慢慢嘗試收窄差距，一度力追至10：14，但終仍以10：15告負，無緣16強。

鄭曉為關渝澄64強止步

19歲的陳諾思賽後形容雖與對手排名相近，但仍感覺實力有明顯差距，「入局已比人差，對方會很謹慎、慢慢來，自己卻很心急、很想搶分」。她提到即使曾落後多達8分，但心態並沒放棄力追，「32強不想輸1：15，提醒自己不要太樣衰攞多幾分。追至10：14時，局外人可能會覺得戰局毫無懸念，但我不想因此泄氣，說不定有機會逆轉」。

鄭曉為和關渝澄64強則硬撼排名前20位劍手；排名第48的前者碰上排名第6的波蘭隊劍手華絲卓基馬絲克（Julia Walczyk-Kilmaszyk），甫開賽連刺3分佔先，之後曾與對方拉鋸至6：6及9：9平手，惟最終以12：15惜敗。排第105位的關渝澄日前觸傷膝蓋舊患，負傷面對世界第15的法籍好手拉查莉（Eva Lacheray），以9：15不敵對手。

15歲美將劉婕琳封后感不可思議

個人賽冠軍最終由年僅15歲的美國隊華裔劍手劉婕琳奪得。排名第93位的她32強爆冷以15：13挫「世一」隊友李爾姬菲（Lee Kiefer）晉級，決賽再以15：12氣走排名第34位的意籍劍手仙妮嘉莉亞（Martina Sinigalia），首在成年級別的世盃分站稱后。她稱一年內從世少冠軍到青年世盃冠軍，現在再躍升成年世盃冠軍，感覺不可思議，「我還很年輕，一心只想全力以赴，對成績沒太大期望，因此這冠軍是意料之外」。