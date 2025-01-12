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2025年1月12日星期日
仙魔勢演難纏惡戰 英足盃爭入第4圈 近况此消彼長
莫耶斯隔11年重掌愛華頓 簽約兩年半助重建
皇馬西超盃決戰巴塞 爭季內第3冠 比寧咸無礙可候命
大埔主場再挫理文 港超穩居首
約基治韋少季內兩同場三雙寫NBA歷史
體壇快訊：黃鎮廷多哈賽8強止步
SUN周日體育直播賽程
陳諾思個人賽32強不敵上屆亞軍 嘆入局差兼心急 港女花今主場轉戰團體賽先迎加國
英籍前世少冠軍返祖家 對改披港隊戰衣持開放態度
SUN周日體育直播賽程
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【明報專訊】（請看附圖）
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