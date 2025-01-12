體壇快訊：黃鎮廷多哈賽8強止步

港隊保齡世盃隊際賽暫列第5

IBF保齡球世界盃昨在啟德體育園保齡球館舉行隊際賽，由胡兆康領銜的港隊在B組首6場取得12分，暫列第5名，小組餘下7場比賽今日續戰，兩組前8名將會晉身明早的16強。

港甲一排球聯賽揭戰幔

香港甲一組排球聯賽新球季昨假荃灣體育館展開，中國香港排球總會會長吳守基在開幕禮致辭時表示，賽事過去兩年吸引廣大球迷支持及關注，上屆總決賽更破紀錄有過千球迷入場觀戰。他指總會將投放更多資源，令賽事水平進一步提升。而揭幕戰由衛冕的龍隊於男子組首輪以局數3：1擊敗國際先拔頭籌；上屆亞軍的仁濟則以局數3：0輕取勵勤。

鄭欽文澳網首鑼日出擊

今年網球壇首項大滿貫的澳洲公開賽今於墨爾本展開正賽，其中上屆女單亞軍的國家隊一姐鄭欽文，將於首圈面對羅馬尼亞籍球手安卡托杜妮；白俄籍世界一姐莎芭倫卡則遇前美網冠軍的美籍好手史堤芬絲。男單方面，德國籍世界二哥阿歷山大薩維利夫在首圈鬥法籍球手樸利；19歲國家隊新星商竣程則遇西班牙籍球手霍堅拿。

石宇奇再闖大馬羽賽決賽

馬來西亞羽毛球公開賽昨演4強階段，男單「世一」的石宇奇在先輸一局下，終以局數2：1反勝國家隊隊友李詩灃，連續兩屆殺入決賽。女單方面，韓國籍世界一姐安洗瑩以直落兩局輕取泰國籍名將拉特查諾，將與世界二姐的國家隊好手王祉怡爭冠。