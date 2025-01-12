大埔主場再挫理文 港超穩居首

大埔上周作客爆冷以0：2不敵港會，被破今季聯賽不敗之身，昨重返主場面對有阿富汗國腳新兵施卡達利首次上陣的理文，9分鐘已先開紀錄，由盧卡斯近門力壓敵衛李毅凱轉身抽入，攻入今季聯賽第9球續領先港超射手榜，助大埔半場領先1：0。

傑志逼和南區 落後榜首10分

這名34歲巴西籍中鋒換邊後初段曾推射再將皮球送入網窩，但視像裁判（VAR）覆核指他越位在先改判無效。落後的理文尾段換入保連奴及新兵劉家喬加強攻力，但無功而還，大埔終維持小勝一球完場，今季第2次在主場擊退理文。另一場傑志在半場落後一球下，縱有馬查度55分鐘扳平，但前鋒韋頓於補時主射12碼被門將伍瑋謙救出，作客香港仔運動場只能以1：1逼和冠忠南區，今季兩鬥這區隊皆和波失分。

陳志康領北區首擊鬥九龍城

大埔賽後11戰26分續排榜首，領先次席東方6分但多踢3場；傑志與理文同樣9戰16分排3、4名。東方今午4時30分作客港會；北區有新帥陳志康首次領軍，下午3時主場對九龍城。

大埔上仗負港會後重返勝軌，主教練李志堅稱勝在全員集中，「今季聯賽踢3循環仍有10多場比賽，始終會失分，之後好好把握機會，這是職業球隊必經承受及要學識的方法」。