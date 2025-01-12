皇馬西超盃決戰巴塞 爭季內第3冠 比寧咸無礙可候命

上屆西超盃盟主皇家馬德里明晨將決戰巴塞隆拿，亦是雙方連續3屆會師決賽。賽前「銀河艦隊」教頭安察洛堤先為麾下減壓道：「在西班牙國家打吡雙方實力永遠都是接近的，誰能在臨場做得更好便可以笑到最後。我們要有不怕輸的心態才可發揮出最佳表現，這是一場純技術的較量。」

此外，安帥又透露上仗於西超盃4強完場時疑有傷的祖迪比寧咸，經檢查後並無大礙，此仗可候命；而另外兩員據報有傷的中場曹亞文尼及費達歷高華維迪亦同告可在此役披甲。

奧莫完成註冊趕及為巴塞披甲

巴塞方面，主帥費歷克賽前證實日前重新註冊的鋒將丹尼爾奧莫及巴奧域陀，今仗可趕及隨隊出戰，但同時暗示上仗4強表現出色的加維或會先續任正選，「加維該仗踢出高水平表現，這亦令我在正選陣容中有更多選擇空間」。

另外，據報皇馬主力鋒將雲尼斯奧斯祖利亞有意斥資1000萬歐元購入葡甲球會艾華卡逾半股權，成為這次葡萄牙次級聯賽球隊的最大股東。一旦成事，他將是繼擁有法乙球會卡昂的隊友基利安麥巴比後，皇馬陣中第2名球員成為他隊班主。