莫耶斯隔11年重掌愛華頓 簽約兩年半助重建

愛華頓在日前辭退戴治後，昨落實莫耶斯回歸。這名61歲教頭於2002至13年曾執教拖肥逾500場比賽，其間有9季打入英超前10名，並在2005年參與歐聯外圍賽，以及打入2009年英格蘭足總盃決賽。他2013年夏天離隊後執教過曼聯、皇家蘇斯達及新特蘭，去夏完季離開韋斯咸。

樸達領韋斯咸首擊反負維拉

紅軍英足盃大勝晉級 基艾沙首建功

據報莫耶斯今次回歸簽約兩年半至2027年6月，愛華頓在聲明中形容對方是英超最有經驗教練之一，「他是球隊在葛迪遜公園球場度過最後一季後，迎接新球場的合適領導者，為愛華頓的新時代奠定基礎」。莫耶斯亦表示很高興回歸，「我在愛華頓度過美好而成功的11年，當有機會重返這間偉大球會時，我毫不猶豫做出這選擇，期待幫助重建球隊」。

至於韋斯咸昨晨有英籍新帥樸達迎來領軍首擊，在英足盃第3圈縱有中場盧卡斯柏基達早段先開紀錄，但在71至76分鐘連失兩球，最終作客1：2反負予阿士東維拉出局；至於在英超居首的利物浦昨晚大幅輪換，仍由迪亞高祖達先開紀錄，加上近况備受批評、是役擔任隊長的右閘阿歷山大阿諾特遠射破網，還有18歲小將查頓丹斯建功，以及費達歷高基艾沙補時遠射攻入加盟「紅軍」首球，主場4：0輕取英乙球隊阿克寧頓，晉身英足盃第4圈。