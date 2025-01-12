仙魔勢演難纏惡戰 英足盃爭入第4圈 近况此消彼長

阿仙奴vs.曼聯 now651台 晚上23：00直播

阿仙奴得以一躍而成近季英超爭冠要角，有賴球隊豐富多變的進攻戰術。單在2024年，兵工廠就在英超賽事攻入89球，為該隊自1963年後，在英格蘭頂級聯賽入球數字最多的一年。諷刺的是，上周聯賽盃4強首回合0：2不敵紐卡素一役，阿仙奴全場23次射門只得3次中目標、錯失6次重大入球機會，其xG（預期入球值）高達3.12球卻最終顆粒無收，更創下今季英超球隊各項賽事的最差紀錄。

廠兵右翼傷兵潮 阿迪達拒冬窗引援

不過，阿仙奴領隊阿迪達就在記者會上直言，即使布卡約沙卡、史達寧及尼華尼利等右翼鋒接連傷出，但球會未必會考慮在本月的冬季轉會窗求購其他進攻球員，「只為補充球員而買人是沒有意義的。除非我們買來的新球員能立竿見影起作用，而且可以為球隊帶來不同的東西。不過坦白講，這類球員極少會在冬季轉會窗離隊」。另一方面，英國傳媒則報道前阿仙奴球星卡路士韋拿在美國洛杉磯的居所，日前不幸被當地的世紀山火焚毀。

兵工廠在聯賽盃失利而回，而對手紅魔雖在英超及英聯盃近5仗只錄得1和4負不勝劣績，上輪聯賽「雙紅會」作客利物浦卻在力戰下得以逼和對手2：2，主帥魯賓艾摩廉亦認同球員戰意已有所提升。艾帥在賽前記者會上亦透露，今仗將起用球隊2號門將比恩迪亞把關，近期球隊的爭議人物拉舒福特亦已可候命。提及陣中另外兩名青訓成員阿歷真度加拿祖及高比文奴會否因財政原因而要善價而沽時，艾摩廉則只表示「球會會盡全力留下最好的成員」，未有作出任何承諾。

熱刺征業餘隊 普帥證賓坦古亞休兩周

至於今季踢盃賽表現遠比聯賽為佳的熱刺，今晚將在英足盃第3圈作客非職業聯賽球隊譚禾夫。熱刺主帥普斯迪高路在賽前記者會證實，日前在聯賽盃4強首回合小勝利物浦一役中暈倒的中場賓坦古亞，將因腦震盪而須缺陣兩星期，包括下輪聯賽惡鬥阿仙奴的「北倫敦打吡」。