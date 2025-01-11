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體育

胡兆康緣慳保齡世盃獎牌 8強負國手杜建超 嘆關鍵時刻太用力

【明報專訊】IBF保齡球世界盃昨在啟德體育園內的Top Bowl保齡球場館上演淘汰賽，其中40歲港隊「老大哥」胡兆康在個人賽8強以局數1：2不敵45歲國家隊名將杜建超，緣慳獎牌。「康仔」賽後對整體表現滿意，但坦言在關鍵時刻用力過度未能把握反超機會。而男、女子個人賽冠軍終分別由杜建超及馬來西亞隊的羅絲蘭稱王封后。

淘汰賽相較於採用一局制的分組賽，改為三局兩勝制。前日在A1組以小組第3名出線的胡兆康昨早先在32強迎泰國隊球手雲他素克，首局憑轟出6次全中以235：210先勝，次局再以219：213勝出，直落兩局晉級。曾於2015年世界盃男子個人賽奪冠的康仔其後16強面對阿聯酋隊好手艾修華迪，首局以194：185先拔頭籌，再在次局以214：209收下比賽晉級。

不敵最終冠軍 胡兆康滿意表現

及至8強，胡兆康迎戰2010年廣州亞運銅牌得主的國手杜建超，康仔在頭4格一度以79：75領先，但杜建超其後做到連續4次全中，以224：190先贏一局。主場作戰的康仔在現場球迷打氣下以184：171扳平，惟他在決勝局甫開始即手感欠佳，反之杜建超錄得連續3次全中將比分拉開，終令康仔以152：190稱臣，無緣獎牌。而勝出的杜建超在4強直落兩局挫新加坡隊的吳加利後，再在決賽以局數2：1反勝另一馬來西亞隊球手伊斯米奧奪冠。

胡兆康賽後對個人賽的表現大致感滿意，但在8強賽時有些緊張，「對手在中段給予自己機會，可惜用力過度令保齡球的反應變得較差，需要不斷調整及換球，最後未能把握機會反超。」他又形容今次經驗是「好玩」道：「心跳會跳得很快，觀察時也會有點朦朧的感覺，但這高漲情緒產生可以擊敗對方的想法，這正是自己所追求的感覺。」

今轉戰隊際賽 稱已研執行策略

康仔今早會與隊友黃鈞源、謝晉軒及麥紹岐，聯同後備的馬嘉言出戰4人隊際賽，他表示隊員之間的打法各有不同，已研究策略如何執行，「體力消耗是挑戰，但更大的挑戰在於精神集中和心理質素」。

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