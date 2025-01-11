拖肥陣前易帥 英足盃輕取彼德堡

愛華頓賽前11戰1勝6和4負只入兩球導致戴治被革職，亦令這名剛好執教「拖肥」兩年的他，成為今季英超第6個被炒的領隊，而拖肥新帥大熱門據報是曾在2002至13年領軍的莫耶斯。

拖肥此役憑前鋒比圖比東卡及伊利文尼戴耶在42分鐘和補時8分鐘建功，以2：0淘汰彼德堡，惟攻擊手布查在89分鐘因足踝受傷需以擔架牀抬離場。

拖肥這仗調入39歲後衛艾舒利楊格，但彼德堡沒讓18歲中場泰拿楊格上陣，令英足盃成立154年來首有父子同場比賽成泡影。執教彼德堡的曼聯前帥費格遜之子戴倫費格遜坦承因大部分時間只落後1球，故為球隊着想不能遣泰拿落場，「 試想換入1名中場，後備席上仍有3個前鋒會是怎樣的情景。這並非慈善賽」。

利物浦迎乙組隊爭新年首勝 仙魔戰前阿密特續約曼聯

英足盃今晚續有多場比賽，近兩仗不勝的利物浦主場對英乙的阿克寧頓勢爭新年首勝；明晚作客大戰阿仙奴的曼聯則落實與翼鋒阿密特迪亞路續新約5年半，據報周薪增至12萬鎊（約114萬港元）。